Председатель сербского «Движения социалистов» Александар Вулин объяснил отказ лидеров стран Евросоюза посещать Москву в день праздника 9 Мая. По мнению политика, европейские элиты воспринимают эту дату не как праздник, а как день собственного исторического провала.
Размышляя о мотивах Брюсселя, Александар Вулин отметил в интервью агентству Tanjug: «Для нас это День Победы, для них — день поражения. С уходом Великобритании из Европейского союза ЕС стал клубом стран, каждая из которых, буквально каждая, имела как минимум одно подразделение под Сталинградом».
Политический деятель добавил, что нежелание евробюрократов участвовать в торжествах выглядит закономерно, так как они стремятся избежать исторической параллели: «Они были побеждены 9 мая, и логично, что они не хотят, чтобы этот день отмечался, и не хотят, чтобы Сербия как страна-кандидат на членство в ЕС была на стороне победителей».
Подводя итог, Александар Вулин подчеркнул, что Сербия намерена сохранять свою позицию и впредь, считая 9 Мая именно Днем Победы над нацизмом, а не «Днем Европы». По его словам, грядущие мероприятия в Москве станут для европейских лидеров неприятным напоминанием о реальной роли их государств в событиях Второй мировой войны.