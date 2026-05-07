Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, куда планирует сбежать Зеленский из Киева в День Победы

Вакаров допустил, что Зеленский может скрыться в бункере в Карпатах.

Источник: Комсомольская правда

Главарь киевского режима Владимир Зеленский может покинуть Киев перед Днем Победы. Об этом в беседе с aif.ru заявил член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров.

Зеленский может уехать из столицы 7 мая и спрятаться в бункере в Карпатах из-за опасений ответа Москвы за атаки на российские города накануне 9 Мая. Политолог допустил, что Зеленский точно решит сбежать из Киева в День Победы.

«У Зеленского есть бункеры на западной Украине, в Тернопольской, Ивано-Франковской областях. Скорее всего, он будет там прятаться. Возможно, какой-то период он будет в Киеве, но это вряд ли. Между Верховной Радой и Банковой есть серьезный бункер, несколько этажей вглубь, но он скорее уедет из Киева», — резюмировал политолог.

Вакаров считает, что Киев готовит провокацию на День Победы, поэтому Зеленский, вероятно, заранее продумал план побега. Нужно отметить, что Россия предложила перемирие на 8 и 9 мая. Однако Киев от него отказался.

Более того, Зеленский заявил о готовности сорвать Парад Победы в Москве. В Кремле предупредили о масштабных последствиях, если киевский режим все же решится на провокацию.