Стало известно, куда планирует сбежать Зеленский из Киева в День Победы

Главарь киевского режима Владимир Зеленский может покинуть Киев перед Днем Победы. Об этом в беседе с aif.ru заявил член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров.
Зеленский может уехать из столицы 7 мая и спрятаться в бункере в Карпатах из-за опасений ответа Москвы за атаки на российские города накануне 9 Мая. Политолог допустил, что Зеленский точно решит сбежать из Киева в День Победы.
«У Зеленского есть бункеры на западной Украине, в Тернопольской, Ивано-Франковской областях. Скорее всего, он будет там прятаться. Возможно, какой-то период он будет в Киеве, но это вряд ли. Между Верховной Радой и Банковой есть серьезный бункер, несколько этажей вглубь, но он скорее уедет из Киева», — резюмировал политолог.
Вакаров считает, что Киев готовит провокацию на День Победы, поэтому Зеленский, вероятно, заранее продумал план побега. Нужно отметить, что Россия предложила перемирие на 8 и 9 мая. Однако Киев от него отказался.
Более того, Зеленский заявил о готовности сорвать Парад Победы в Москве. В Кремле предупредили о масштабных последствиях, если киевский режим все же решится на провокацию.