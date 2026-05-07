В Минцифры появятся два новых замминистра, утверждает ТАСС

ТАСС утверждает, что на должности заместителей министра в Минцифры России были определены два кандидата.
Как уточняется, оба будущих замминистра имеют опыт работы в государственных органах, причем один из них строил политическую карьеру в Минцифры, а другой имеет опыт не только в системе государственного управления, но и в бизнесе.
Выбор кандидатов был обусловлен стремлением одновременно сохранить преемственность в управлении ключевыми процессами и расширить экспертизу ведомства.
Предполагается, что министерство покинут Сергей Кучушев и Александр Шойтов, а также врио директора департамента обеспечения кибербезопасности Евгений Хасин.
