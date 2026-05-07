ТАСС узнал о скором назначении двух новых заместителей Шадаева

В Минцифры определили двух кандидатов на должность заместителей главы ведомства, сообщает ТАСС со ссылкой на источники. Их назначат уже в ближайшее время, заявили собеседники агентства. Имена возможных членов руководства министерства не называются.
ТАСС уточняет, что один из кандидатов «вырос» в Минцифры, а другой имеет опыт как в бизнесе, так и в системе госуправления. Кандидатов выбирали, исходя из желания сохранить «необходимую преемственность в управлении ключевыми процессами», но при этом «расширить экспертизу ведомства за счет привлечения внешних кадров».
Кадровые решения готовились с конца прошлого года, заявил собеседник агентства. Он объяснил ротацию в кадрах изменениями в российской ИТ-отрасли.
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщало, что двое заместителей главы Минцифры Сергей Кучушев и Александр Шойтов могут покинуть ведомство. Господин Шойтов курирует департамент информационной безопасности, Сергей Кучушев — департамент экономики и финансов, департамент развития IT-отрасли и департамент развития цифровых компетенций и образования. Как заявили собеседники издания, Минцифры может покинуть и врио директора департамента обеспечения кибербезопасности Евгений Хасин.