США ввели санкции против замминистра нефти Ирака и энергетических компаний

Ранее американское министерство финансов объявило о введении очередного пакета антииранских санкций, под который попали шесть физических лиц, 21 организация и одно судно. В список включили гражданина Китая, а также несколько китайских компаний. Помимо этого, ограничения затронули танкер под панамским флагом New Fusion. Таким образом США продолжают усиливать давление на Тегеран, последовательно расширяя круг подсанкционных лиц и организаций, связанных с иранской экономикой.