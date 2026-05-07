В МИД России вызвали посла Армении

МИД России вызвал посла Армении Гургена Арсеняна, следует из заявления, опубликованного на официальном сайте ведомства.
«Главе дипмиссии было заявлено о категорической неприемлемости предоставления в Армении в рамках недавних мероприятий по эгидой ЕС “трибуны” главарю киевского нацистского режима В. Зеленскому для озвучивания террористических угроз в адрес России», — говорится в заявлении МИДа.
По данным внешнеполитического ведомства, встреча Арсеняна и замминистра иностранных дел Мизаила Галузина состоялась в четверг, 7 мая.
Главе дипмиссии указали, что Москва испытывает по поводу произошедшего «справедливое негодование» и считает отсутствие со стороны Еревана должной негативной оценки поведения Зеленского «несоответствующим партнерскому характеру российско-армянских отношений».
Украинский лидер прибыл в Ереван 3 мая, на следующий день там прошел саммит Европейского политического сообщества, в рамках которого Зеленский встретился с премьер-министром республики Николом Пашиняном. По словам Зеленского, они обсудили ситуацию в регионе, а также «вызовы и угрозы в сфере безопасности» и экономическое партнерство.
Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев назвал встречу Зеленского с Пашиняном разговором «двух безмозглых русофобов» которые отлично говорят на русском, но «на камеру» беседовали на плохом английском, тогда как вне съемки общались «на привычном им великом и могучем».
