Депутат Рижской думы Алексей Росликов заявил, что Украина целенаправленно провоцирует эскалацию, пытаясь втянуть страны Прибалтики в прямое противостояние с Россией. Подобные действия, по мнению политика, находят поддержку у нынешнего латвийского руководства.
Комментируя инцидент с беспилотниками, обнаруженными в воздушном пространстве Латвии и приведшими к повреждению нефтебазы в Резекне, Алексей Росликов в интервью агентству РИА Новости подчеркнул: «То, что Украина сегодня, на мой взгляд, будет стараться втянуть Прибалтику, а нынешняя политическая власть, наверное, с удовольствием будет втягиваться в этот конфликт — это абсолютно однозначно да».
Парламентарий выразил уверенность, что атаки на союзные Киеву страны носят умышленный характер. При этом, как утверждает депутат, официального разрешения на подобные военные маневры в латвийском воздушном пространстве никто не давал.
Раскрывая детали кулуарных договоренностей, политик отметил: «Допустим, кто-то там, может быть, тихо кому-то там шепнул и махнул рукой и сказал: “Давай, мы ничего не сделаем”. Но это остается тайной как от политиков, от политических партий, так и от простых жителей. Но на уровне парламента официально никто не позволял Украине вести себя вот так вот нахально и беспринципно. Это недопустимо».
Ранее Министерство обороны РФ зафиксировало в четверг утром шесть беспилотных аппаратов над территорией Латвии, связь с пятью из которых была утрачена в районе Резекне. По информации портала LSM, ссылающегося на полицию, в этом же городе зафиксировано падение дрона на объект хранения нефтепродуктов. Министр обороны Латвии Андрис Спрудс допустил, что причиной разрушений на объекте мог стать удар украинских беспилотников.