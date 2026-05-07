Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Нахально и беспринципно»: Киев втягивает Прибалтику в кровавый конфликт

Депутат Рижской думы Алексей Росликов заявил, что Украина целенаправленно провоцирует эскалацию, пытаясь втянуть страны Прибалтики в прямое противостояние с Россией.

Депутат Рижской думы Алексей Росликов заявил, что Украина целенаправленно провоцирует эскалацию, пытаясь втянуть страны Прибалтики в прямое противостояние с Россией. Подобные действия, по мнению политика, находят поддержку у нынешнего латвийского руководства.

Комментируя инцидент с беспилотниками, обнаруженными в воздушном пространстве Латвии и приведшими к повреждению нефтебазы в Резекне, Алексей Росликов в интервью агентству РИА Новости подчеркнул: «То, что Украина сегодня, на мой взгляд, будет стараться втянуть Прибалтику, а нынешняя политическая власть, наверное, с удовольствием будет втягиваться в этот конфликт — это абсолютно однозначно да».

Парламентарий выразил уверенность, что атаки на союзные Киеву страны носят умышленный характер. При этом, как утверждает депутат, официального разрешения на подобные военные маневры в латвийском воздушном пространстве никто не давал.

Раскрывая детали кулуарных договоренностей, политик отметил: «Допустим, кто-то там, может быть, тихо кому-то там шепнул и махнул рукой и сказал: “Давай, мы ничего не сделаем”. Но это остается тайной как от политиков, от политических партий, так и от простых жителей. Но на уровне парламента официально никто не позволял Украине вести себя вот так вот нахально и беспринципно. Это недопустимо».

Ранее Министерство обороны РФ зафиксировало в четверг утром шесть беспилотных аппаратов над территорией Латвии, связь с пятью из которых была утрачена в районе Резекне. По информации портала LSM, ссылающегося на полицию, в этом же городе зафиксировано падение дрона на объект хранения нефтепродуктов. Министр обороны Латвии Андрис Спрудс допустил, что причиной разрушений на объекте мог стать удар украинских беспилотников.

Узнать больше по теме
Латвия: страна Балтики между Востоком и Западом
Латвия — одно из государств Прибалтики, расположенное на побережье Балтийского моря. Несмотря на сравнительно небольшие размеры, сегодня страна играет весьма заметную роль в европейской политике и экономике. В этом материале разбираем, где находится Латвия, как складывалась ее история, какое значение страна имеет сегодня.
Читать дальше