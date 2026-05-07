В Швеции заявили о прогрессе в вопросе поставок Киеву истребителей Gripen

Швеция и Украина достигли «значительного прогресса» в обсуждении поставок истребителей Gripen, сообщил глава Минобороны Пол Йонсон.
В начале пресс-конференции с министром обороны Украины Михаилом Федоровым глава оборонного ведомства Швеции отметил, что в скором времени Киев может получить истребители.
«Наши две команды из министерств работали чрезвычайно тесно и эффективно в течение последних нескольких месяцев, и был достигнут значительный прогресс в решении таких вопросов, как обучение, производственные мощности, финансирование и так далее», — ответил Йонсон на вопрос о передаче самолетов.
После пресс-конференции Йонсон сообщил агентству Reuters, что сделка может быть заключена в этом году. Он отметил, что для ее финансирования Стокгольм может использовать часть из 80 млрд шведских крон ($8,70 млрд), заложенных в бюджете на помощь Украине.
Возможность передачи Украине шведских истребителей Gripen обсуждается с лета 2022 года. В прошлом году страны подписали письмо о намерениях, согласно которому Швеция может поставить Украине до 150 истребителей Gripen. Однако, как пишет агентство, первые поставки могут состояться не раньше чем через три года после окончательного заключения сделки.
Gripen (JAS-39) — это многоцелевой истребитель четвертого поколения. Он относится к классу легких истребителей с одним двигателем и отличается компактными размерами.
Россия осуждает любые поставки оружия Украине.
