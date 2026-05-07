В Швеции заявили о прогрессе в вопросе поставок Киеву истребителей Gripen

Возможность передачи Украине шведских истребителей Gripen обсуждается с лета 2022 года. В прошлом году страны подписали письмо о намерениях, согласно которому Швеция может поставить Украине до 150 истребителей Gripen. Однако, как пишет агентство, первые поставки могут состояться не раньше чем через три года после окончательного заключения сделки.