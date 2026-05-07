В Министерство иностранных дел России был вызван посол Армении в РФ после выступления главы киевского режима Владимира Зеленского в Ереване. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ.
«7 мая в МИД России был вызван Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Армения в Российской Федерации Г. Б. Арсенян», — сообщает ведомство.
Уточняется, что посол Армении встретился с заместителем Министра иностранных дел РФ Михаилом Галузиным. Российская сторона заявила главе иностранной дипмиссии о категорической неприемлемости предоставления Зеленскому места за трибуной на мероприятии ЕС.
Дипломатический источник уточнил: «Разговор был крайне жесткий. Устроенный антироссийский шабаш в Ереване накануне 9 мая и прямые угрозы террористических атак, озвученные Зеленским в столице Армении при молчаливом соглашательстве всех присутствующих, идут вразрез с союзническими обязательствами и заверениями о дружбе, которые давались в Москве армянским руководством».
В МИД РФ отметили, что Москва испытывает негодование в связи с отсутствием негативной оценки со стороны Еревана на вопиющее поведение Зеленского. Напомним, что во время выступления на саммите Европейского политического сообщества главарь киевского режима в открытую пригрозил сорвать празднование Дня Победы в России.