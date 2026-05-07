МИД России осудил предоставление Зеленскому «трибуны» со стороны Армении

Министерство иностранных дел (МИД) России вызвало посла Армении в Москве Губгена Арсеняна, где заместитель главы ведомства Михаил Галузин заявил ему о неприемлемости предоставления «трибуны» президенту Украины Владимиру Зеленскому для озвучивания террористических угроз в адрес России. Об этом в четверг, 7 мая, сообщили в пресс-службе министерства.
— Подчеркнуто, что в Москве испытывают в этой связи справедливое негодование и считают отсутствие со стороны официального Еревана должной негативной оценки подобного вопиющего поведения упомянутого визитера несоответствующим партнерскому характеру российско-армянских отношений, — говорится в сообщении.
Арсенян пообещал доложить в Ереван о представлении, которое сделала российская сторона, передает сайт МИД.
4 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян и Владимир Зеленский встретились в Ереване в рамках саммита Европейского политического сообщества. Они обсудили перспективы развития сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес и обменялись мнениями о текущей региональной и глобальной ситуации, обратив внимание на важность достижения стабильного и прочного мира.