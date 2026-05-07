Папа римский поддержал укрепление двусторонних отношений с США

Сегодня прошла встреча госсекретаря США Марко Рубио и папы римского Льва XIV. В пресс-службе отметили, что стороны обсуждали политическую ситуацию в мире, эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Господин Рубио заявил о намерении США работать во благо мира.