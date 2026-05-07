МИД России вызвал посла Армении

МИД России заявил, что в российское дипломатическое ведомство был вызван посол Армении Гурген Арсенян.
Дипломат из Армении встретился с заместителем министра иностранных дел РФ Михаилом Галузиным, сказали в российском ведомстве.
Руководителю дипмиссии было заявлено о неприемлемости предоставления Владимиру Зеленскому «трибуны» для озвучивания угроз в отношении России.
Как уточняется, посол обещать доложить в Ереван о сделанном Москвой представлении.
