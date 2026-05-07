В ЦРУ оценили, сколько еще Иран сможет выдержать морскую блокаду

В то же время FT со ссылкой на мнение неназванного американского чиновника отмечает, что анализ ЦРУ, вероятно, недооценивает экономическую устойчивость Тегерана. В случае если Ирану удастся заменить морские перевозки на железнодорожные, он может обеспечить себе экономическую подушку безопасности.
Как отметил еще один источник издания, Тегеран хранит часть своей нефти на борту танкеров, а также сокращает добычу на своих нефтяных месторождениях, чтобы сохранить добычу в условиях ограничения экспорта. «Ситуация в Иране далеко не такая плачевная, как некоторые утверждают», — сказал он.
Проведенный ЦРУ анализ также показал, что Тегеран сохраняет значительное количество баллистических ракет, несмотря на интенсивность боевых действий. Как сообщил неназванный чиновник, Иран сохранил около 75% своих довоенных запасов пусковых установок и около 70% довоенных запасов ракет.
Также, по его словам, Тегеран, возможно, смог восстановить и вновь открыть почти все свои подземные хранилища, отремонтировать некоторые поврежденные ракеты и собрать несколько новых, которые были почти готовы до начала конфликта. Чиновник добавил, что сроки, в течение которых Иран сможет возобновить производство баллистических ракет в значительных количествах, сократились.
Помимо этого, как заявили источники WP, для контроля движения через Ормузский пролив ракеты не так важны, как более дешевые беспилотники, которые можно производить где угодно, включая небольшие склады.
В начале апреля разведывательное сообщество США сообщало, что более половины ракетных установок Ирана остались целы и что в арсенале Тегерана имеются тысячи БПЛА, пишет WP.
Несмотря на это, пресс-секретарь Белого дома Анна Келли указала, что Иран теряет $500 млн ежедневно из-за введенной в Ормузском проливе блокады.
«Во время операции “Эпическая ярость” Иран был разгромлен в военном отношении. Теперь он задыхается экономически в результате операции “Экономическая ярость” и теряет $500 млн в день благодаря успешной блокаде иранских портов американскими военными. Иранский режим прекрасно понимает, что нынешнее положение дел неустойчиво, и президент Трамп держит все козыри в своих руках, пока переговорщики работают над заключением сделки», — сказала она.
Бывший глава иранского отделения израильской военной разведки Данни Цитринович, в свою очередь, заявил: даже если американская блокада продлится несколько месяцев, это не заставит Тегеран пойти на уступки Вашингтону. По его мнению, несмотря на успехи США и Израиля, исход войны до сих пор может обернуться стратегическим провалом.
«То, что начиналось как война, якобы направленная на свержение режима и демонтаж его ядерного и баллистического ракетного потенциала, может вместо этого сделать иранский режим сильнее, чем прежде, укрепив его благодаря снятию санкций, сохранив при этом значительный ракетный потенциал, продолжая поддерживать своих марионеток и почти наверняка сохранив обогащение урана на своей территории», — заявил он, передает WP.
После начала войны в Иране, 28 февраля, Тегеран объявил о блокаде Ормузского пролива. До эскалации через него проходило 15−20% мировой нефти, конденсата и нефтепродуктов, а также более 30% поставок СПГ.
После неудачных переговоров США и Ирана, состоявшихся 11 апреля, Трамп объявил о блокаде иранских портов. С 13 апреля блокада начала действовать.
7 мая телеканал Al Arabiya сообщил, что США и Иран достигли договоренностей о поэтапном открытии Ормузского пролива в обмен на смягчение условий блокады иранских портов.
