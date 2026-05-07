Власти Швеции отпустили из-под стражи капитана танкера, шедшего в Россию

В Швеции освободили из-под стражи капитана танкера Sea Owl I, задержанного в Балтийском море в марте этого года. Об этом сообщила шведская радиостанция P4 Malmöhus.
Решение отменить постановление об аресте принял прокурор.
Капитана поместили под стражу в середине марта, он отрицал обвинения. Его подозревали в использовании поддельных документов.
Береговая охрана Швеции задержала Sea Owl I в Балтийском море 12 марта. Ведомство утверждало, что судно не было зарегистрировано в их судовом реестре, шло под флагом Коморских островов и находилось в санкционном списке ЕС.
По данным береговой охраны, Sea Owl I в последние годы перевозил нефтепродукты между Россией и Бразилией и перед задержанием следовал из порта Сантус в Приморск. При этом, по данным сервиса по отслеживанию кораблей и судов MarineTraffic, танкер направлялся из порта Сантус в порт Таллина.
Посол России в Стокгольме Сергей Беляев сообщал, что у шведских властей нет претензий к экипажу танкера, а причиной задержания судна могли стать вопросы к его техническому состоянию и соблюдению требований экологической безопасности.
Позднее он добавил, что экипаж танкера, состоящий из девяти россиян, чувствует себя хорошо и устраняет замечания, высказанных властями Швеции, а капитану оказывают консульское содействие. Беляев отметил, что на судно наложен запрет к эксплуатации до устранения замечаний.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».