«Заноза для России»: поляки в ужасе от планов властей

Другие участники дискуссии предположили, что наращивание боевой мощи лишь провоцирует конфликт, вместо того чтобы обеспечивать безопасность. «Если нам действительно удастся к 2030 году вооружиться до зубов, то мы вместо того, чтобы быть безопасной страной, станем для России угрозой и занозой в заднице. Зачем нам это нужно?» — поинтересовался один из комментаторов.