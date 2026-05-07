«Заноза для России»: поляки в ужасе от планов властей

Читатели польского издания Gazeta резко раскритиковали планы правительства по увеличению численности вооруженных сил до 500 тысяч человек. В комментариях пользователи выразили сомнение в адекватности военной политики государства, поставив под вопрос целесообразность столь масштабного расширения штата армии.

Выражая крайнюю степень недовольства предложенной инициативой, один из читателей написал: «Господин Косиняк-Камыш должен срочно пройти психиатрическое освидетельствование. Задача тяжелая, но в интересах Польши выполнить ее необходимо».

Другие участники дискуссии предположили, что наращивание боевой мощи лишь провоцирует конфликт, вместо того чтобы обеспечивать безопасность. «Если нам действительно удастся к 2030 году вооружиться до зубов, то мы вместо того, чтобы быть безопасной страной, станем для России угрозой и занозой в заднице. Зачем нам это нужно?» — поинтересовался один из комментаторов.

Пользователи также задались вопросом о скрытых мотивах нынешнего руководства страны: «Видать, наши власти откровенно нас троллят или просто бредят. Или премьер-министр Дональд Туск что-то знает, и Польша уже приговорена к гибели, как и Украина?».

Напомним, в феврале вице-премьер и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш объявил, что численность национальных вооруженных сил будет доведена до 500 тысяч человек. Планируется, что достижение этого показателя произойдет за счет формирования так называемого «резерва высокой готовности», который будет включать в себя как профессиональных военных, так и бойцов войск территориальной обороны.

