Сотрудника британской погранслужбы признали виновным в работе на Китай

По информации BBC, ветеран британских правоохранительных органов Питер Вай начал работать на китайские спецслужбы еще в 2017 году. В его задачи входила слежка за деятельностью диссидентов из Гонконга, переехавших или временно находившихся в Великобритании. В 2021 году для этого он устроился в пограничную службу страны и начал работать в аэропорту Хитроу. По информации следствия, он также собирал информацию о некоторых видных британских политиках. В какой-то момент он привлек к своей деятельности бывшего морпеха Мэттью Триккета, который по его заданию также вел слежку за диссидентами. Триккет был найден мертвым вскоре после того, как его деятельность была раскрыта полицией.