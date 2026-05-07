Филипенко: на сегодняшний день зарегистрировались уже более 105 тысяч избирателей, и я уверен, что эта цифра будет расти

С момента старта регистрации избирателей более 105 тысяч жителей Нижегородской области зарегистрировались для участия в процедуре предварительного голосования «Единой России» в качестве выборщиков. Об этом сообщает пресс-служба РИК НРО партии «Единая Россия».
«Каждый избиратель, который столкнулся с трудностями при регистрации для предварительного голосования, может обратиться в местное отделение партии или в наш Штаб общественной поддержки. Там на постоянной основе работают волонтеры: они расскажут, как проголосовать, а если у человека нет учетной записи на “Госуслугах”, проконсультируют, как ее получить. На сегодняшний день зарегистрировались уже более 105 тысяч избирателей, и я уверен, что эта цифра будет расти. Напомню: зарегистрироваться на официальном сайте партии можно до 29 мая, а само голосование пройдет с 25 по 31 мая», — рассказал руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Дмитрий Филипенко.
В Штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» особое внимание уделяют пожилым избирателям. Специальная команда волонтеров партии оказывает помощь нижегородцам старшего поколения.
«Электронное предварительное голосование “Единой России” дает возможность каждому гражданину повлиять на выбор кандидатов в Госдуму и местные органы власти. Зарегистрироваться просто: нужно зайти на сайт: pg.er.ru, нажать кнопку “Хочу проголосовать”, авторизоваться через портал “Госуслуг” — это безопасно, данные проверяются. Затем подтвердить согласие на обработку данных и указать адрес своей регистрации. Главное — иметь подтвержденную учетную запись на “Госуслугах” и быть старше 18 лет. Если у кого-то возникают вопросы, мы всегда готовы помочь», — прокомментировал волонтер «Единой России» Дмитрий Егоров.
Каждый шаг процедуры регистрации активисты подробно объясняют и поэтапно сопровождают.
«Я зарегистрировалась на сайте предварительного голосования и поддержала своего кандидата по Автозаводскому округу буквально за считанные минуты. Огромное спасибо активистам и волонтерам партии “Единая Россия” — благодаря их помощи все прошло быстро и удобно. Особенно радует, что все организовано безопасно и легитимно. Теперь жду начала голосования!» — поделилась пенсионерка, избирательница Ирина Журавлева.
На настоящий момент в системе предварительного голосования зарегистрированы 4,3 миллиона человек по всей стране, а конкурс среди кандидатов превысил девять человек на место.
Напомним, что в регионе продолжается сбор предложений в новую Народную программу «Единой России». О старте этого этапа ранее объявил губернатор Нижегородской области, секретарь Нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия» Глеб Никитин.
Оставить свои пожелания можно в местных общественных приемных и в онлайн-формате на сайте: естьрезультат.рф/.
Возрастное ограничение: 18+.