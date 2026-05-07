Швеция отпустила российского капитана танкера Sea Owl 1

Капитан танкера Sea Owl 1, задержанного у южного побережья Швеции, освобождён из-под стражи. Об этом сообщила местная радиостанция Sveriges. Известно, что он является гражданином России.

Источник: Life.ru

Сам танкер под флагом Коморских Островов береговая охрана Швеции задержала 12 марта. Причиной назвали претензии к техническому состоянию судна и требования экологической безопасности. На эксплуатацию танкера был наложен запрет.

Посол РФ в Стокгольме Сергей Беляев говорил, что на борту находились десять моряков с российскими паспортами.

Напомним, в марте шведская прокуратура официально заявила о задержании капитана танкера Sea Owl I — гражданина России. Его подозревали в использовании поддельных документов.

