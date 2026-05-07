Европейский инкубатор террора

Соединенные Штаты Америки потребовали от европейских союзников по блоку НАТО незамедлительного и значительного усиления контртеррористических мер. В новой американской стратегии по борьбе с терроризмом указывается, что континент стал инкубатором таких угроз, вызванных в том числе и бесконтрольной миграцией.

Для главы Белого дома Дональда Трампа это вообще крайне болезненная тема. С одной стороны, он постоянно подчеркивает, что массовый приток мигрантов из стран третьего мира разрушает европейскую идентичность, создавая предпосылки для возникновения там неконтролируемых властями халифатов. Что наносит удар по трансатлантической солидарности. С другой — использует пример европейских миграционных ошибок для подкрепления собственных антииммиграционных силовых действий у себя в Штатах против выходцев из, мягко говоря, не самых приятных, по мнению Трампа, стран.

Не в последнюю очередь тема противодействия миграции стала «коньком» программ европейских правых политических партий и объединений, которые считаются стратегическими союзниками Трампа. А потому концентрация внимания американцев на таком вопросе играет им на руку.

Проблема однако в том, что на ту же Европу раз за разом обрушиваются волны боевиков, порождаемые неразумной и эгоистической политикой западных лидеров. Будь то свержение лидера ливийской джамахирии Муаммара Каддафи, служившего барьером на пути бесконтрольной африканской миграции, или стимулирование и обучение бандформирований в Афганистане, Сирии, на Африканском Роге (полуостров Сомали. — «ВМ»). Там же пригрели и чеченских террористов, принимаемых на достаточно высоком уровне. Так что поздно Европе пить «Эвиан». В действии — закон бумеранга.

