В Швеции освободили российского капитана танкера Sea Owl I

В Швеции освободили из-под стражи капитана танкера Sea Owl I — гражданина России. Об этом сообщает Sveriges Radio.
Прокурор принял решение снять арест с россиянина, задержанного береговой охраной 12 марта. Предварительное расследование касалось подозрений в использовании поддельных документов.
Танкер, шедший под флагом Коморских островов, был перехвачен шведскими властями ещё в марте. Однако теперь уголовное преследование капитана прекращено.
Освобождённый российский моряк покинул место задержания.