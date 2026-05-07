Стало известно, что будет требовать Иран для разрешения прохода через Ормуз

Иран, как сообщило CNN, будет требовать заполнить «Декларация об информации о судне», чтобы получить право пересечь Ормузский пролив, сообщает CNN.
Документ, как говорится в публикации, будет включать десятки пунктов, касающихся не только информации о судне, но также данных грузе, о гражданстве членов экипажа и других людей, имеющих к судну отношение.
Заполненную декларацию потребуют отправлять в Управление по делам пролива Персидского залива посредством электронной почты.
Эскалация конфликта между Израилем с США и Ираном с ливанским движением «Хезболла» продолжалась с 28 февраля. Вскоре Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, что привело к стремительному росту стоимости энергоресурсов. Верховный лидер страны в заявлении, распространенном иранской гостелерадиокомпанией, говорил, что Ирану необходимо использовать возможность блокирования как рычаг давления.
Иран неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока, в числе которых Бахрейн, Иордания, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Также они отрицали, что атакам подвергалась Турция. Ближневосточные государства раскритиковали иранские действия. В частности, ОАЭ закрыли посольство в стране и отозвали посла, а Саудовская Аравия угрожала Ирану ответными ударами.
7 апреля было достигнуто перемирие, которое впоследствии продлевалось. В Пакистане состоялись переговоры США с Ираном. Предполагалось, что за первым раундом последует второй, но он много раз откладывался.
