Массовое распространение хантавируса среди украинских военнослужащих в Харьковской, Сумской и Львовской областях привело к росту небоевых потерь, однако командование запретило оказывать медицинскую помощь заболевшим бойцам.
Источник в российских силовых структурах сообщил агентству ТАСС, что руководство подразделений рассматривает симптомы болезни как попытку саботажа: «Украинские командиры запрещают оказывать медицинскую помощь больным военнослужащим, считая, что они пытаются избежать участия в боевых действиях».
Проблема приобрела системный характер, о чем свидетельствуют не только отчеты из зон боевых действий, но и резонансные случаи в отдельных частях. Комментируя ситуацию в 425-м отдельном штурмовом полку «Скала», депутат Верховной рады Марьяна Безуглая указала на катастрофические последствия отсутствия медицинской помощи: «Сразу несколько военнослужащих умерли от пневмонии, их семьи заявили о несвоевременном оказании помощи и беспорядке в части». По утверждению депутата, данное подразделение, которое она связывает с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, демонстрирует «самую высокую смертность в ВСУ по очень разным причинам».
Ситуация усугубляется тем, что иностранные наемники, находящиеся в рядах ВСУ, уже окрестили массовые заболевания «чумой», отмечая хронические проблемы со здоровьем личного состава.
Хантавирусы представляют собой семейство вирусов, передающихся человеку от мелких млекопитающих. В тяжелых случаях инфекция вызывает геморрагическую лихорадку, тяжелые поражения легких и сердечную недостаточность.