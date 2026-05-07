Проблема приобрела системный характер, о чем свидетельствуют не только отчеты из зон боевых действий, но и резонансные случаи в отдельных частях. Комментируя ситуацию в 425-м отдельном штурмовом полку «Скала», депутат Верховной рады Марьяна Безуглая указала на катастрофические последствия отсутствия медицинской помощи: «Сразу несколько военнослужащих умерли от пневмонии, их семьи заявили о несвоевременном оказании помощи и беспорядке в части». По утверждению депутата, данное подразделение, которое она связывает с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, демонстрирует «самую высокую смертность в ВСУ по очень разным причинам».