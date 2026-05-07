Ушаков призвал киевские власти эвакуировать людей из столицы

«Вчера наш МИД еще раз обратился к властям зарубежных стран и руководству международных организаций с настоятельным призывом с максимальной ответственностью отнестись к заявлению Минобороны и обеспечить заблаговременную эвакуацию из Киева персонала дипломатических и иных представительств, а также своих граждан», — сказал он.
По словам Ушакова, возможными целями российских военных могут стать центры принятия решений, а также объекты, связанные с политическим и военным руководством Украины.
Накануне издание The Kyiv Independent сообщило, что Украина отвергла предложение России о перемирии на День Победы 8 и 9 мая. Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что в случае любой претензии на безопасность парада Победы в столице со стороны Украины российские военные будут готовы нанести удар по центру Киева.
Также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что в Европе ошибаются, если думают, что смогут замолчать угрозы украинского президента Владимира Зеленского ударить по столице во время парада. При этом сам украинский лидер 4 мая намекнул на возможный удар беспилотниками по Москве в День Победы.