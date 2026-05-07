WSJ: США хотят возобновить операцию по сопровождению судов в Ормузском проливе

По данным издания, Саудовская Аравия и Кувейт сняли ограничения на использование американскими военными своих баз и воздушного пространства, которые были введены после начала операции США по открытию пролива. Как отмечает газета, именно эти ограничения стали одним из факторов, из-за которых Вашингтон был вынужден приостановить операцию Project Freedom спустя 36 часов после ее начала.
The Wall Street Journal пишет, что американская операция опиралась на «огромный флот самолетов» для защиты коммерческих судов от иранских ракет и беспилотников. При этом решение Эр-Рияда и Кувейта ограничить использование баз вызвало «крупнейший спор в саудовско-американских военных отношениях за последние годы» и привело к серии телефонных разговоров между Трампом и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.
По информации газеты, Трамп приостановил Project Freedom во вторник вечером после телефонного разговора с наследным принцем, который выразил обеспокоенность эскалацией. При этом сам президент США позднее заявил в соцсетях, что согласился поставить инициативу на паузу по просьбе Пакистана и ряда других стран.