Напомним, что глава киевского режима Владимир Зеленский приехал на саммит Европейского политического сообщества, организованный в Армении. Там он напомнил всей Европе, что Украине нужно давать деньги. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала его визит «настоящим подарком» для армян, так как он скрывает покровы с планом ЕС в отношении республики.