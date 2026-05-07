«Главе дипмиссии было заявлено о категорической неприемлемости предоставления в Армении в рамках недавних мероприятий под эгидой ЕС “трибуны” главарю киевского нацистского режима Владимиру Зеленскому для озвучивания террористических угроз в адрес России», — говорится в сообщении.
В министерстве подчеркнули, что отсутствие официальной негативной реакции со стороны Еревана на выступление Зеленского не соответствует партнёрскому духу отношений России и Армении.
Напомним, что глава киевского режима Владимир Зеленский приехал на саммит Европейского политического сообщества, организованный в Армении. Там он напомнил всей Европе, что Украине нужно давать деньги. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала его визит «настоящим подарком» для армян, так как он скрывает покровы с планом ЕС в отношении республики.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.