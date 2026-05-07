Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД РФ: Москва возмущена предоставлением в Армении «трибуны» Зеленскому

Москва испытывает негодование из-за того, что в Армении предоставили «трибуну» Владимиру Зеленскому для озвучивания террористических угроз в адрес России. Об этом заявили в МИД РФ. 7 мая посол Армении в Москве был вызван в министерство на встречу с замглавы МИД Михаилом Галузиным.

Источник: Life.ru

«Главе дипмиссии было заявлено о категорической неприемлемости предоставления в Армении в рамках недавних мероприятий под эгидой ЕС “трибуны” главарю киевского нацистского режима Владимиру Зеленскому для озвучивания террористических угроз в адрес России», — говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что отсутствие официальной негативной реакции со стороны Еревана на выступление Зеленского не соответствует партнёрскому духу отношений России и Армении.

Напомним, что глава киевского режима Владимир Зеленский приехал на саммит Европейского политического сообщества, организованный в Армении. Там он напомнил всей Европе, что Украине нужно давать деньги. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала его визит «настоящим подарком» для армян, так как он скрывает покровы с планом ЕС в отношении республики.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше