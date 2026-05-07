В сообщении Министерства иностранных дел России подчёркивается, что предоставление такой площадки для антироссийских заявлений абсолютно неприемлемо. Вызванному послу было сделано официальное представление. Сам Арсенян пообещал передать всё сказанное российской стороной руководству в Ереване.
Напомним, Владимир Зеленский, посетивший саммит Европейского политического сообщества в Ереване, в очередной раз объяснил европейцам, как ему нужны их деньги. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала этот визит «настоящим подарком» для армянской стороны, а также обвинила премьер-министра Армении Никола Пашиняна в нарушении обещания — не действовать против российских интересов.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.