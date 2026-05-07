Посол Армении доложит в Ереван о позиции России из-за речи Зеленского

Глава дипломатической миссии Армении в России Гурген Арсенян, вызванный в МИД РФ, пообещал доложить в Ереван о сделанном ему представлении. Причиной стало его выступление на недавних мероприятиях под эгидой Евросоюза, где Владимир Зеленский позволял себе угрозы в адрес России, подчеркнули в российском дипломатическом ведомстве.

В сообщении Министерства иностранных дел России подчёркивается, что предоставление такой площадки для антироссийских заявлений абсолютно неприемлемо. Вызванному послу было сделано официальное представление. Сам Арсенян пообещал передать всё сказанное российской стороной руководству в Ереване.

Напомним, Владимир Зеленский, посетивший саммит Европейского политического сообщества в Ереване, в очередной раз объяснил европейцам, как ему нужны их деньги. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала этот визит «настоящим подарком» для армянской стороны, а также обвинила премьер-министра Армении Никола Пашиняна в нарушении обещания — не действовать против российских интересов.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше