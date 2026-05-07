Дмитриев заявил, что даже хантавирус не спасёт Стармера от катастрофы на выборах

Ситуация вокруг вспышки хантавируса Андес на круизном лайнере MV Hondius не поможет партии премьер-министра Великобритании Кира Стармера на майских региональных выборах. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Источник: Life.ru

«Учитывая прогнозируемые катастрофические и исторические потери в 1850 с лишним мест на местных выборах, Стармер обречён. Даже хантавирус его не спасёт», — написал Дмитриев в соцсети X на английском языке.

Ранее он задавался вопросом, будут ли европейские и британские чиновники использовать вспышку заболевания в качестве оправдания для ограничений на расходы электроэнергии.

Хантавирусы — это семейство вирусов, поражающих в основном мелких млекопитающих, но способных передаваться человеку. В тяжёлых случаях у заразившихся развиваются поражение лёгких, сердечная недостаточность и геморрагическая лихорадка.

Напомним, три недели назад лайнер MV Hondius под флагом Нидерландов отправился от аргентинского города Ушуайя на Канарские острова. На его борту находятся около 150 человек, в основном граждане США, Великобритании, Испании и Нидерландов. Один россиянин входит в состав экипажа. Судно делало остановки у нескольких островов в Атлантическом океане.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения, смертность от хантавируса в ходе предыдущих эпидемий была высокой. Представитель ВОЗ по инфекционным заболеваниям Анаис Леганд подчеркнула, что ключевую роль играют раннее выявление болезни и поддерживающее лечение. Она добавила, что организация контактирует со всеми странами, чьи граждане находятся на борту лайнера MV Hondius, следующего из Аргентины в Кабо-Верде; всего на судне 149 человек, включая одного россиянина.

