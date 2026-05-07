Аракчи назвал условия урегулирования с США

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи выступил с жестким ответом на проект резолюции СБ ООН, подготовленный Вашингтоном. Глава иранского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что нормализация обстановки в Ормузском проливе невозможна без выполнения конкретных условий со стороны США.

В своем письме к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и главе МИД Китая Ван И Аббас Аракчи обозначил принципиальную позицию Тегерана: «Считаю необходимым подчеркнуть, что при условии окончательного прекращения войны, снятия блокады и незаконных санкций против Ирана в Ормузский пролив вернется нормальное морское судоходство».

Министр обвинил американскую сторону в использовании Совбеза ООН для продвижения собственных интересов и игнорировании фактов агрессии со стороны США. По словам Аббаса Аракчи, предлагаемый проект резолюции полностью упускает из виду деструктивные действия Вашингтона: «Путь к стабильности в регионе лежит в приверженности США международному праву, а не в злоупотреблении Совбезом ООН, которое еще больше осложнит ситуацию».

Представленный США проект резолюции содержит требование к Тегерану прекратить любые атаки, а также отказаться от минирования акватории и взимания сборов с проходящих судов. В ответ на это иранская сторона напомнила о задержаниях своих торговых судов и морской блокаде, организованной Вашингтоном.

