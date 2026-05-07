Председатель Евросовета Антониу Кошта заявил о «потенциале» Евросоюза для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Кошта заявил, что обсуждает соответствующую тему с лидерами 27 стран Европейского союза.
Британское издание FT, которое цитирует Кошту, заявило, что европейские политики все чаще стремятся к переговорам с Россией по мере роста разочарования в действиях американского президента Дональда Трампа.
Президент России Владимир Путин в середине мая 2025 года заявил, что ведущие экономики, выбирая конфронтацию с Россией, загоняют себя в рецессию с единственной целью навредить РФ. Он охарактеризовал подобную стратегию поговорками «Не рой другому яму — сам в нее попадешь» и «Куплю билет и не поеду назло кондуктору».
Читайте материал «Британских журналистов впечатлил плотный график президента России».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.