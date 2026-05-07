«Разговор был крайне жесткий»: послу Армении в МИД РФ указали на недопустимость шабаша Зеленского

В МИД РФ прошел жесткий разговор с послом Армении из-за выступления Зеленского.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве иностранных дел РФ состоялся жесткий разговор с послом Армении, вызванным в ведомства из-за выступления главы киевского режима Владимира Зеленского на мероприятии под эгидой ЕС в Ереване. Об этом сообщил дипломатический источник KP.RU.

«Разговор был крайне жесткий. Устроенный антироссийский шабаш в Ереване накануне 9 мая и прямые угрозы террористических атак, озвученные Зеленским в столице Армении идут вразрез с союзническими обязательствами и заверениями о дружбе, которые давались в Москве армянским руководством», — говорится в заявлении.

Ранее KP.RU сообщал, что в МИД России был вызван посол Армении Гурген Абсенян, который встретился с замминистра иностранных дел РФ Михаилом Галузиным. Представителю иностранной дипмиссии была высказана позиция Москвы о категорической неприемлемости предоставления Зеленскому места за трибуной на мероприятии в Ереване, где он озвучил угрозы сорвать празднование Дня Победы в России.