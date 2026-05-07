В Китае двух экс-министров обороны приговорили к смерти за коррупцию

Вэй Фэнхэ занимал пост министра обороны с 2018 по 2023 год. Он более 40 лет служил в ракетных войсках, прошел путь до командующего этим видом войск и в 2012 году получил звание генерал-полковника. В 2024 году его также заподозрили в коррупции и исключили из партии. Сейчас ему 72 года.