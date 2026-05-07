За нападение на младшего брата короля Карла III задержали вооруженного мужчину

Как сообщается, младший брат Карла III выгуливал собак в Вулфертоне, когда в его сторону побежал человек, лицо которого было скрыто балаклавой. При этом он выкрикивал что-то в адрес бывшего принца. Бывший принц Эндрю и его частный охранник сели в свой автомобиль и уехали. Неизвестный мужчина был задержан полицией, личность задержанного и подробности произошедшего не раскрываются. При обыске у мужчины было обнаружено «оружие нападения».