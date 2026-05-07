Организаторов штурма президентского дворца в Грузии приговорили к 7 годам

Тбилисский городской суд приговорил к семи годам лишения свободы экс-генпрокурора Грузии Муртаза Зоделаву, оперного певца Паату Бурчуладзе и оппозиционеров Ираклия Надирадзе, Паату Манджгаладзе и Лашу Беридзе, их признали виновными в попытке штурма президентского дворца в Тбилиси в октябре 2025 года. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».
Кроме того, суд назначил пять лет лишения свободы для четырех других фигурантов: Торнике Мчедлишвили, Ираклия Чхвиркии, Гури Жвании и Ники Гвенцадзе. Экс-сотрудника МВД Грузии Ираклия Шаишмелашвили заочно приговорили к двум годам заключения.
Фигурантов дела признали виновными в попытке захвата или блокирования стратегических объектов или объектов особого значения (ст. 222 Уголовного кодекса), организации группового насилия, руководстве им или участии в нем (ст. 225) и призывах к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти Грузии (ст. 317).
Суд посчитал, что за несколько дней до муниципальных выборов в Грузии, состоявшихся 4 октября, Бурчуладзе, Зоделава, Надирадзе и Шаишмелашвили призывали к свержению власти в стране. Позднее, в день выборов, Бурчуладзе, Зоделава, Надирадзе, Беридзе и Манджгаладзе решили организовать «групповые насильственные действия» и объявили себя в соцсетях их организаторами.
Тогда же Бурчуладзе представил протестующим план действий, по которому они должны были немедленно задерживать представителей власти и «применять различные незаконные меры воздействия в отношении нежелательных для них лиц». В свою очередь, Зоделава призвал протестующих направиться к зданию администрации президента и «захватить его силой».
4 октября в Тбилиси прошли массовые протесты. В этот день в стране состоялись выборы в органы местного самоуправления. Оргкомитет объявил нынешнее правительство Грузии нелегитимным и потребовал начать «мирную передачу власти».
Часть протестующих попытались ворваться в президентскую резиденцию, но спецназ оттеснил их с помощью слезоточивого газа и водометов. В результате протестов пострадали шесть митингующих и 21 полицейский.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе («Грузинская мечта») объявил о пятой попытке устроить революцию в стране за четыре года.
