За четыре часа над Россией сбили 101 украинский беспилотник

Минобороны сообщило, что в период с 12:00 до 16:00 мск над Россией сбили 82 беспилотника. Их уничтожили над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской и Тульской областями, а также Краснодарским краем, Московским регионом и акваториями Азовского и Черного морей.