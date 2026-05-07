За четыре часа над Россией сбили 101 украинский беспилотник

Дежурные средства ПВО с 16:00 до 20:00 мск перехватили и уничтожили над российскими регионами 101 украинский беспилотник самолетного типа, сообщает Минобороны.
Дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона и над акваторией Черного моря.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО с начала суток сбили свыше 50 дронов на подлете к столице. В московских аэропортах несколько раз за день ограничивали полеты.
Минобороны сообщило, что в период с 12:00 до 16:00 мск над Россией сбили 82 беспилотника. Их уничтожили над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской и Тульской областями, а также Краснодарским краем, Московским регионом и акваториями Азовского и Черного морей.
