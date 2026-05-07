WP узнала о способности Ирана выдержать блокаду США три-четыре месяца

Иран сможет выдержать блокаду США в Ормузском проливе в три-четыре месяца. Об этом 7 мая сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на Центральное разведывательное управление (ЦРУ).

Источник: AP 2024

«Иран может пережить блокаду США в течение 90−120 дней, а возможно, и дольше, прежде чем столкнется с более серьезными экономическими трудностями», — указано в материале.

По информации издания, аналитики ЦРУ оценили экономическую устойчивость Ирана в условиях ограничения морских перевозок. При этом в публикации отмечается, что реальные возможности Тегерана могут оказаться выше прогнозов, если стране удастся организовать контрабандные поставки нефти по суше.

Как уточняет газета, автомобильные и железнодорожные перевозки не смогут полностью заменить морской экспорт, однако способны обеспечить Ирану дополнительную экономическую поддержку.

В этот день телеканал CNN сообщил, что Иран 7 мая может передать посредникам свой ответ на предложение США о завершении конфликта. По информации источника канала, обе стороны продвигаются к заключению соглашения.

Президент Франции Эммануэль Макрон 6 мая заявил, что блокада Ормузского пролива должна быть снята всеми сторонами конфликта. По словам Макрона, многонациональная миссия, созданная Францией и Великобританией, может способствовать восстановлению доверия среди судовладельцев и страховщиков.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше