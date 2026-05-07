В Финляндии в 108 лет умерла последняя женщина, рожденная при Российской империи

Старейшая жительница Финляндии Виено Нурмилаукас умерла в возрасте 108 лет. Госпожа Нурмилаукас была последней женщиной, которая родилась во время вхождения Финляндии в состав Российской империи. Об этом сообщила газета Etela-Saimaa.