Минцифры назначат двух новых заместителей министра для усиления команды ведомства

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ назначит двух новых заместителей министра, кандидаты на эти должности уже определены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.
Уточняется, что оба кандидата на должность замглавы Минцифры имеют опыт работы в государственных органах. Изменения в составе представителей ведомства связаны с целью усилить управленческую команду министерства. Назначения должны пройти в ближайшее время.
При этом ротация в кадрах, как отмечает источник, может быть связана с изменениями в IT-отрасли в России. Решения о назначениях новых замминистра готовились с конца 2025 года.
Ранее KP.RU сообщал, что в Минцифры заявили о штатной работе российских онлайн-сервисов за рубежом. Российские туристы и соотечественники, находящиеся за границей, имеют доступ ко всем услугам в полном объеме.