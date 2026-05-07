Постпред ОАЭ при ООН рассказал о важном аспекте резолюции по Ормузскому проливу

Новый проект резолюции Совбеза ООН по безопасности судоходства через Ормузский пролив не включает в себя положений о введении санкций против Ирана, сказал постоянный представитель ОАЭ при всемирной организации Мухаммед Абу Шахаб.

Также Абу Шахаб, общаясь с представителями СМИ, сказал, что Совбез, в соответствии с проектом резолюции, оставляет за собой право установить рестрикции в дальнейшем, а также «ясно дает понять, что решения обязательны к исполнению».

Эскалация конфликта между Израилем с США и Ираном с ливанским движением «Хезболла» продолжалась с 28 февраля. Вскоре Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, что привело к стремительному росту стоимости энергоресурсов. Верховный лидер страны в заявлении, распространенном иранской гостелерадиокомпанией, говорил, что Ирану необходимо использовать возможность блокирования как рычаг давления.

Иран неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока, в числе которых Бахрейн, Иордания, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Также они отрицали, что атакам подвергалась Турция. Ближневосточные государства раскритиковали иранские действия. В частности, ОАЭ закрыли посольство в стране и отозвали посла, а Саудовская Аравия угрожала Ирану ответными ударами.

7 апреля было достигнуто перемирие, которое впоследствии продлевалось. В Пакистане состоялись переговоры США с Ираном. Предполагалось, что за первым раундом последует второй, но он много раз откладывался.

Читайте материал «Al Arabiya: Вашингтон с Тегераном договорились о смягчении морской блокады Ирана».

