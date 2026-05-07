Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в своем аккаунте в соцсети X подвергла резкой критике внутреннюю политику Киева. По ее мнению, в стране сформировалась атмосфера, в которой любое проявление объективности воспринимается как предательство государственных интересов.
Описывая текущую ситуацию, Юлия Мендель подчеркнула: «Сегодня на Украине стало непатриотично признавать правду, желать окончания конфликта и критиковать власть».
Экс-чиновница добавила, что в этих условиях в обществе насаждаются двойные стандарты, где коррупционные скандалы и методы принудительной мобилизации подаются как обязательные атрибуты демократического процесса.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил свое недоумение по поводу позиции главы киевского режима. Американский лидер отметил трудности в переговорном процессе, заявив: «С Владимиром Зеленским гораздо сложнее заключить сделку, чем с президентом России Владимиром Путиным».