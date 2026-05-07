Собянин сообщил об уничтожении двух дронов, летевших на Москву

В Москве отражена атака еще двух БПЛА, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он уточнил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Число дронов, сбитых на подлете к Москве с начала суток 7 мая, достигло 61. Атака на столицу началась рано утром 7 мая, первые сообщения о сбитых беспилотниках появились в 03:02 мск.
Ранее Росавиация сообщила, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Внуково.
Последняя крупная атака на столицу произошла 14 марта — тогда на подлете к столице сбили 65 дронов, 20 из них уничтожили в промежутке с 21:00 до 23:00.
Самая массированная атака беспилотников на Москву была 11 марта 2025 года, тогда силы ПВО сбили 91 дрон. В результате налета 17 человек пострадали, а трое жителей Подмосковья погибли.
