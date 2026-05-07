Латвия выразила протест России после инцидента с украинскими дронами

МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах России Дмитрия Касаткина и передал ему ноту протеста в связи с инцидентом, когда в небе над Латвией заметили несколько беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба дипведомства.
МИД заявил представителю посольства России, что украинский конфликт создает риски инцидентов в сфере безопасности для всего региона. Латвийский МИД утверждает, что Рига никогда не разрешала использовать свое воздушное пространство для ударов дронов по российским объектам.
Также латвийский МИД осудил заявление Минобороны России о нанесении ответных ударов по Киеву 9 мая в случае ударов со стороны Украины и срыва Киевом перемирия.
Минобороны России ранее сообщило, что в ночь на 7 мая военные засекли группу из шести дронов в воздушном пространстве Латвии. По данным ведомства, менее чем через час отметки пяти беспилотников пропали в районе латвийского города Резекне, а шестой после входа в воздушное пространство России в 04:41 мск был сбит средствами ПВО в районе населенного пункта Лихачево, в 78 км юго-восточнее Пскова.
Целью атаки Минобороны назвало объекты гражданской инфраструктуры под Санкт-Петербургом. Экспертиза обломков идентифицировала воздушную цель как украинский беспилотник Ан-196 «Лютый».
Замначальника латвийского Объединенного штаба по оперативным вопросам вооруженных сил Эгилс Лещинскис, в свою очередь, заявил, что залетевшие в район Резекне дроны не были сбиты латвийскими военными, поскольку Рига не имела полной уверенности в безопасности этого шага для гражданского населения и инфраструктуры. Тогда Лещинскис добавил, что установить принадлежность дронов получится лишь после экспертизы обломков силами Латвии.
Утром 7 мая беспилотник упал на территории нефтебазы в Резекне, сообщила LSM. Глава регионального совета Гунтарс Скудра уточнил, что один из дронов попал в пустой нефтяной резервуар на территории филиала SIA East-West Transit. Возбуждено уголовное дело. Министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что, по предварительной версии, дроны могли быть нацелены украинской стороной на объекты в России, но это требует подтверждения.
Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.