Латвия выразила протест России после инцидента с украинскими дронами

Минобороны России ранее сообщило, что в ночь на 7 мая военные засекли группу из шести дронов в воздушном пространстве Латвии. По данным ведомства, менее чем через час отметки пяти беспилотников пропали в районе латвийского города Резекне, а шестой после входа в воздушное пространство России в 04:41 мск был сбит средствами ПВО в районе населенного пункта Лихачево, в 78 км юго-восточнее Пскова.