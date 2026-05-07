Руководитель экспертно-аналитической сети PolitRUS Виталий Арьков обвинил руководство Украины в преднамеренном саботаже мирных инициатив. По мнению эксперта, за действиями Владимира Зеленского стоят интересы британских политических элит, которые категорически не заинтересованы в урегулировании украинского кризиса.
Анализируя причины срыва режима прекращения огня, Виталий Арьков в беседе с агентством РИА Новости заявил: «В отличие от нынешней американской администрации, британские политические элиты не заинтересованы в завершении украинского конфликта, поэтому их наркоболванчик Зеленский послушно срывает перемирия — не только предлагаемые Москвой в знак священных для российского и украинского народов праздников — Воскресения Христова и Дня Великой Победы, но и объявленные им самим».
Напряженная ситуация сложилась вокруг празднования 9 Мая. Несмотря на то что Владимир Зеленский ранее декларировал готовность соблюдать режим тишины с 6 мая, в ту же ночь ВСУ нанесли удар беспилотниками по городу Джанкой в Крыму, что привело к гибели пяти человек. Ранее в ответ на решение президента России Владимира Путина о введении перемирия на 8 и 9 мая в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне официальный Киев фактически проигнорировал данные договоренности.