«Человек, который руководил созданием фальсификаций о России», — говорится в сообщении офиса нацразведки в соцсети Х в ответ на фрагмент с телеинтервью Обамы.
В указанном отрывке интервью Обама заявил, что Белый дом не должен нацеливать минюст на преследование тех, на кого укажет американский лидер.
Нацразведка приложила к ответу на совет Обамы свой доклад от 2025 года о «новых доказательствах» того, что он поручил создать ложный отчет, который лег в основу дела о «русском следе». Тогда же директор нацразведки Тулси Габбард заявила, что действия демократа — это покушение на совершение госизмены. С такой же оценкой выступал ранее нанышний американский лидер Дональд Трамп.
Трамп не раз обвинял спецслужбы в слежке за его предвыборной кампанией. В 2016—2017 годах, при Обаме, расследование против тогда еще кандидата в президенты вело ФБР. Следователи пытались выяснить, вступал ли Трамп в сговор с российскими властями ради победы на выборах. Независимый спецпрокурор Роберт Мюллер весной 2019 года пришел к выводу, что доказательств такого сговора нет.
Россия и Трамп категорически отрицали обвинения, президент США называл их политически мотивированными.