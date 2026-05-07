В нацразведке США Обаму обвинили в создании теории о «российском следе»

ВАШИНГТОН, 7 мая — РИА Новости. Национальная разведка США обвинила бывшего президента Барака Обаму в создании опровергнутой впоследствии теории о «российском следе» — якобы связях нынешнего американского лидера Дональда Трампа с РФ.

Источник: Reuters

«Человек, который руководил созданием фальсификаций о России», — говорится в сообщении офиса нацразведки в соцсети Х в ответ на фрагмент с телеинтервью Обамы.

В указанном отрывке интервью Обама заявил, что Белый дом не должен нацеливать минюст на преследование тех, на кого укажет американский лидер.

Нацразведка приложила к ответу на совет Обамы свой доклад от 2025 года о «новых доказательствах» того, что он поручил создать ложный отчет, который лег в основу дела о «русском следе». Тогда же директор нацразведки Тулси Габбард заявила, что действия демократа — это покушение на совершение госизмены. С такой же оценкой выступал ранее нанышний американский лидер Дональд Трамп.

Трамп не раз обвинял спецслужбы в слежке за его предвыборной кампанией. В 2016—2017 годах, при Обаме, расследование против тогда еще кандидата в президенты вело ФБР. Следователи пытались выяснить, вступал ли Трамп в сговор с российскими властями ради победы на выборах. Независимый спецпрокурор Роберт Мюллер весной 2019 года пришел к выводу, что доказательств такого сговора нет.

Россия и Трамп категорически отрицали обвинения, президент США называл их политически мотивированными.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше