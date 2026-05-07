Финна осудили за грязное слова в адрес русскоязычных депутатов

Окружной суд автономной области Южная Карелия признал жителя страны виновным в оскорблении достоинства и нанесении телесных повреждений двум депутатам, которые общались на русском языке. Инцидент произошел в одном из торговых центров региона.
Как сообщает телерадиокомпания Yle, причиной конфликта стала русская речь, на которой чиновники разговаривали со своими детьми. Мужчина 1954 года рождения проявил агрессию, использовав в адрес потерпевших уничижительный термин «ryssä», а также применил физическую силу, толкнув одного из них.
В своем вердикте суд подчеркнул недопустимость подобного поведения. В материалах дела, на которые ссылается издание, указано: «Окружной суд Южной Карелии признал мужчину 1954 года рождения виновным в оскорблении чести и достоинства». Правоохранители и судьи особо отметили, что данное слово носит ярко выраженный этнический негативный оттенок.
Помимо оскорблений, мужчину осудили за причинение легкого физического вреда здоровью. В качестве наказания обвиняемому, который на процесс не явился и вину не признал, назначили штрафы на сумму более 1 тысячи евро. Также он обязан выплатить компенсации: 400 евро депутату городского совета за физическое воздействие и 500 евро одной из несовершеннолетних жертв, находившихся в момент инцидента в лифте. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.