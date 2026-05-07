На Украине признание реальной ситуации в стране теперь стало непатриотичным жестом, в Киеве все сильнее проявляются двойные стандарты в отношении происходящего. Об этом заявила Юлия Мендель, бывший пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского.
«Сегодня на Украине стало непатриотично признавать правду, желать окончания конфликта и критиковать власть», — написала она в соцсети X, критикуя ситуацию в стране.
Мендель подчеркнула, что на фоне таких изменений на Украине все чаще закрывают глаза на коррупцию и продолжают терпеть принудительную мобилизацию, словно это считается нормой.
Ранее KP.RU сообщал, что в МИД России рассказали об условиях для завершения конфликта на Украине. Как заявил глава ведомства Сергей Лавров, для прочного мира необходимо международное признание новых территориальных реалий.