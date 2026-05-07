Трамп отсрочил срок введения пошлин для ЕС

Представители Европы летом прошлого года согласились на беспошлинный ввоз американских товаров, увеличение инвестиций в США и другое, однако в ЕС до сих пор не приняли соответствующие законы. Господин Трамп не раз заявлял, что ЕС не выполняет условия соглашения, а шесть дней назад пригрозил введением 25-процентными пошлинами на автомобили из Европы. Президент собирался вводить их уже на этой неделе.