«Минусовать» президента: элиты начали охоту на друзей Зеленского

Киевский режим столкнулся с последствиями нового коррупционного скандала, связанного с деятельностью соратников Владимира Зеленского. Как сообщает издание «Страна.ua», попытки властей замять материалы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по делу бизнесмена Тимура Миндича не принесли результата.
Анализируя ситуацию, издание отмечает нарастающее давление на действующую власть со стороны оппонентов: «Скандал незаметно уже вряд ли пройдет. Главное — он показал, что те силы (так называемая антизеленская коалиция), которые начали еще в прошлом году атаку на Зеленского и его окружение, не прекращают попыток их “минусовать”, пытаясь добиться нужных им решений».
В поле зрения следствия оказался широкий круг высокопоставленных чиновников. Согласно информации издания, удар направлен по ключевым фигурам команды президента: секретарю СНБО Рустему Умерову, директору студии «Квартал-95» Сергею Шефиру, а также бывшему главе офиса президента Андрею Ермаку.
Ранее газета «Украинская правда» обнародовала детали расследования НАБУ, согласно которым Тимур Миндич проводил переговоры с Рустемом Умеровым относительно оборонных контрактов на многомиллионные суммы. В материалах подчеркивается, что эти контакты происходили в период, когда Умеров занимал пост министра обороны Украины.