РФ надеется, что Судан одобрит размещение полицейского контингента ООН в Абьее

Заместитель постпреда России при всемирной организации Анна Евстигнеева отметила, что Москва рассматривает Временные силы по поддержанию безопасности "в качестве важного фактора обеспечения стабильности в регионе"

ООН, 7 мая. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что суданское правительство в позитивном ключе решит вопрос об одобрении на размещение в районе Абьей полицейского контингента ООН. Об этом заявила заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Анна Евстигнеева.

«Важно отметить, что правительство Судана не сидит сложа руки. Оно объявило о готовности возобновить встречи совместного механизма по вопросам политики и безопасности, о чем официально уведомило Генсекретаря в письме от 2 апреля. Открыт Хартум и для учреждения совместных сил полиции, однако модальности их развертывания требуют предварительного обсуждения с Джубой, — сказала она на заседании Совета Безопасности ООН по деятельности миротворцев в этом районе. — Параллельно рассчитываем, что суданское правительство будет в позитивном ключе решать подвисший вопрос об одобрении на размещение в Абьее полицейского контингента ООН».

Евстигнеева отметила, что Россия рассматривает «Временные силы по поддержанию безопасности в Абьее в качестве важного фактора обеспечения стабильности в регионе». «Основная цель присутствия ООН в районе — поддержание безопасности, пресечение межобщинного насилия и оказание содействия Судану и Южному Судану в их стремлении нащупать взаимоприемлемое решение пограничного спора», — указала она.

Район Абьей остается спорным после окончания долгой гражданской войны в Судане и отделения в 2011 году Южного Судана. 27 июня 2011 года Совет Безопасности ООН своей резолюцией учредил Временные силы Организации Объединенных Наций по обеспечению безопасности в Абьее. Они призваны контролировать очаг напряженности на границе между севером и югом и содействовать доставке гуманитарной помощи, а также уполномочены применять силу для защиты гражданского населения и сотрудников гуманитарных организаций в Абьее.

