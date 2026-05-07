Трамп вычеркнул Украину в переговорах с Европой

Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен обозначил новые приоритеты внешней политики Вашингтона. В своем сообщении в социальной сети Truth Social американский лидер сделал акцент на вопросах безопасности в отношении Ирана и достижении выгодных для Штатов торговых соглашений, полностью проигнорировав тему Украины.
Описывая содержание переговоров, Дональд Трамп отметил: «У меня состоялся замечательный разговор с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Мы обсудили множество тем, в том числе то, что мы полностью сходимся во мнениях о том, что у Ирана никогда не может быть ядерного оружия».
Помимо вопросов международной безопасности, президент США выдвинул жесткие требования в экономической сфере. По словам Трампа, он поставил перед европейским блоком условие по снижению торговых пошлин: «Блок снизит пошлины против США до нуля к 4 июля или Вашингтон немедленно повысит свои тарифы на европейские товары до гораздо более высоких уровней».
Примечательно, что в официальном отчете президента о состоявшейся беседе вопрос украинского конфликта не был затронут вовсе.