Трамп пригрозил ЕС повышением пошлин, если не обнулятся тарифы для США

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Вашингтон повысит тарифы на европейские товары, если Евросоюз не обнулит свои пошлины на продукцию США до 4 июля.
«Было дано обещание, что ЕС выполнит свою часть соглашения и снизит свои пошлины до нуля! Я согласился дать ей (главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен — прим. ред.) время до 250-летия нашей страны, иначе, к сожалению, их пошлины немедленно подскочат до гораздо более высокого уровня», — написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
Ранее лидер США анонсировал повышение ставки импортной пошлины на автомобили и грузовики из ЕС до уровня в 25%. Дональд Трамп объяснил решение тем, что Европа не выполняет полностью торговую сделку с американской стороной.
Впоследствии канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что новые пошлины США являются ударом по всей Европе.