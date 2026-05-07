Трамп пригрозил ЕС повышением пошлин, если не обнулятся тарифы для США

Дональд Трамп заявил, что ЕС должен был выполнить свою часть соглашения и снизить свои пошлины до нуля.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Вашингтон повысит тарифы на европейские товары, если Евросоюз не обнулит свои пошлины на продукцию США до 4 июля.

«Было дано обещание, что ЕС выполнит свою часть соглашения и снизит свои пошлины до нуля! Я согласился дать ей (главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен — прим. ред.) время до 250-летия нашей страны, иначе, к сожалению, их пошлины немедленно подскочат до гораздо более высокого уровня», — написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Ранее лидер США анонсировал повышение ставки импортной пошлины на автомобили и грузовики из ЕС до уровня в 25%. Дональд Трамп объяснил решение тем, что Европа не выполняет полностью торговую сделку с американской стороной.

Впоследствии канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что новые пошлины США являются ударом по всей Европе.

